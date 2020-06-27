Действующий глава Ростовской области Голубев выдвинет в свою кандидатуру на новый срок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев примет участие в качестве кандидата в предстоящих выборах главы региона, об этом он заявил в ходе встречи с представителями молодежного актива в субботу, сообщается на сайте регионального правительства.

Заксобрание Ростовской области ранее назначило выборы главы региона на 13 сентября.

"Конечно, я пойду на выборы, но решение будут принимать жители области", - приводит пресс-служба правительства ответ Голубева на вопрос активистов о возможности его участия в выборах губернатора Ростовской области.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым отметил, что у действующего главы региона есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на выборах в сентябре. Президент положительно оценил результаты работы губернатора и команды регионального правительства.

Среди положительных моментов, которые упомянул Путин, говоря в целом о позитивной динамике развития Ростовской области, были хорошие темпы роста промышленного производства и оборота внешней торговли, увеличение валового регионального продукта, финансовая самообеспеченность региона, хорошие инвестиционные проекты и приемлемый уровень безработицы.

Голубев был избран губернатором Ростовской области в сентябре 2015 года, набрав 78,21% голосов избирателей. Его ближайший соперник Николай Коломейцев от КПРФ получил 11,66%. В сентябре срок полномочий Голубева истекает.