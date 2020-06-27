Эксперты из 15 стран оценили организацию наблюдения на голосовании по конституции в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Международные эксперты из 15 стран оценили опыт Москвы по организации наблюдения на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ. В субботу около 30 экспертов из Германии, Италии, Латвии, Эстонии, Сербии, Бразилии, Греции и других стран посетили общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице.

Как сообщили ТАСС в штабе, руководитель колл-центра Алексей Спиваков и первый замруководителя общественного штаба, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев провели для экспертов обзорную экскурсию и рассказали об организации видеонаблюдения на участках, работе колл-центра и группы разбора, а также о подготовке и обучении наблюдателей.

Спиваков обратил внимание, что в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы вошли представители самых разных политических партий, НКО, а также наблюдатели от Общественной палаты России. "Любой желающий мог стать наблюдателем, мы не отказывали никому", - отметил он.

В свою очередь, Ковалев рассказал о принципах видеонаблюдения: видеокамеры фиксируют все, что происходит на участках, в круглосуточном режиме, в случае необходимости записи всегда можно отмотать назад и просмотреть.

"Больше всего вопросов членам общественного штаба международные эксперты задали по поводу системы дистанционного электронного голосования: как соблюдается его анонимность, какая платформа используется, могут ли в нем принять участие москвичи, находящиеся за границей", - сообщили в штабе.

Еще до визита в штаб эксперты успели посетить несколько участков для голосования.

"Все наше экспертное сообщество удивлено тому уровню безопасности, который организован у вас на участках. Ведется видеонаблюдение, стоят полицейские наряды, везде удобная и понятная логистика, на входе замеряется температура, выдаются маски, перчатки, индивидуальные ручки", - приводит штаб комментарий председателя политической партии "Действие", лидера НКО "Русский мир Латвии" Руслана Панкратова.

Голосование по конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основным днем голосования, согласно указу президента Владимира Путина, будет 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением Центризбиркома России участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов за все семь дней будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля.

Кроме того, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".

На голосовании не предусмотрено присутствие международных наблюдателей, однако в Россию приехал ряд международных экспертов. Федеральная и региональные общественные палаты зарегистрировали в качестве российских наблюдателей более полумиллиона человек.

В новость внесена правка (21:37 мск) - уточняется последний абзац, верно: ряд международных экспертов