Главы Башкирии и Мордовии проголосовали по поправкам к конституции

ТАСС, 27 июня. Главы Мордовии и Башкирии Владимир Волков и Радий Хабиров приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах региональных правительств.

Глава Мордовии проголосовал на избирательном участке №557, расположенном в здании Государственного русского драматического театра. Он прибыл туда вместе с супругой, на входе они прошли обязательную процедуру измерения температуры тела и обработки рук, а также получили индивидуальные наборы для голосования со средствами защиты.

"На мой взгляд, самое важное, что есть в новой конституции - это социальные гарантии людей. Права граждан в целом были закреплены и раньше, но теперь они более конкретные. Речь идет об индексации пенсий, о том, что зарплата не может быть ниже величины прожиточного минимума", - сообщил Волков журналистам после голосования.

Глава Башкирии Радий Хабиров также пришел на избирательный участок вместе с супругой. Он проголосовал в здании Государственного концертного зала "Башкортостан". По мнению Хабирова, поправки к конституции своевременны и необходимы для дальнейшего развития.

"Меняется жизнь, меняется общество. Меняются международные отношения и роль России в этом поле. Поэтому возникла необходимость и законодательных изменений. Они довольно своевременны", - цитирует Хабирова пресс-служба.

Без жалоб и нарушений

Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии в субботу, явка на голосовании за два дня по стране составила 19,49%, проголосовали более 21 млн человек.

По оперативным данным избирательной комиссии Саратовской области, всего в регионе проголосовали 538 555 человек. В целом явка по области составила 28,68%, в Саратове - 34,54%. В Ульяновской области, по данным ЦИК РФ, проголосовали 165 957 человек из 993 522 избирателей.

В целом в регионах Приволжского федерального округа за три дня общероссийского голосования не выявлено серьезных нарушений. Как рассказал ТАСС председатель Общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов, жалоб о нарушениях в ситуационный центр пока не поступало. "Иногда требуется разъяснительная работа. Позавчера гражданин заявил о подозрительном бюллетене, прислал фотографию, но оказалось, что это бюллетень для КОИБа. Разъяснили ситуацию. Для этого в нашем центре работает группа специалистов регионального отделения ассоциации юристов", - отметил он.

В корпусе наблюдателей "За чистые выборы" в Пензенской области ТАСС сообщили, что на данный момент на карту независимого общественного мониторинга (НОМ) информация о нарушениях не поступала. "По словам общественных наблюдателей, нарушений не выявлено. Возникает много вопросов по процедуре голосования, учитывая эпидемиологическую обстановку. Данные вопросы мы обсуждаем с избирательной комиссией Пензенской области, приходим к решению и после этого сообщаем необходимые рекомендации", - уточнил представитель корпуса.

По информации ситуационного центра при Общественной палате Ульяновской области, голосование в регионе проходит открыто, легитимно и без нарушений. В течение дня сотрудниками в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено два сообщения о якобы имеющихся фактах нарушения процесса голосования. В одном из них указывалось, что члены избирательной комиссии и общественные наблюдатели в селе Красный Гуляй Сенгилеевского района Ульяновской области в ходе проведения голосования на дому "запугивали бедных стариков, угрожая им, если они проголосуют против поправок, тем, что за это у них отнимут пенсии и жить в селе они больше не смогут". Во втором сообщении говорилось о вбросе бюллетеней для голосования на избирательном участке №3911 города Ульяновска.

"Оба сообщения были тщательно проверены членами Общественной палаты Ульяновской области совместно с членами соответствующих избирательных комиссий. Информация не подтвердилась, на что указали и общественные наблюдатели", - уточнили журналистам в ситуационном центре.

Увеличивающийся интерес

Представители корпусов общественных наблюдателей отмечают интерес граждан к голосованию. Например, в Удмуртии с 17 июня работает горячая линия. "Мы фиксируем интерес граждан к голосованию. Люди звонят нам, вчера, например, было 27 звонков. Основное количество уточняет, когда можно проголосовать, как им найти свой участок", - пояснил ТАСС председатель Общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов.

По состоянию на 19.00 мск 27 июня в ситуационный центр при Общественной палате Ульяновской области поступило 15 обращений граждан, на 14 из которых сотрудники дали разъяснения. Они касались вопросов расположения места для проведения голосования на придомовой территории, графика работы участковых избирательных комиссий, размещения информационных материалов на избирательных участках.

"Одно анонимное сообщение носило фейковый характер: женщина сообщила о выявленном "факте" двойного голосования одного и того же человека - на придомовой территории и на стационарном избирательном участке. Общественными наблюдателями совместно с членами территориальной избирательной комиссии проведена проверка данного сообщения, информация не нашла подтверждения, поскольку в этот день голосование осуществлялось только на придомовой территории", - уточнили журналистам в ситуационном центре.

О голосовании

Общероссийское голосование началось в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования по указу президента РФ Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.