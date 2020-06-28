В Москве не зафиксировали нарушений при голосовании по поправкам к конституции

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Нарушений в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ на столичных избирательных участках нет. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

"Сегодня четвертый день голосования идет, все в штатном режиме - и наблюдение, и голосование, - нарушений никаких нет. Все возможные моменты отрабатываются. Вчера вечером была попытка хакерской атаки на систему дистанционного электронного голосования: злоумышленники попытались получить доступ к системе через ноду [сервис для наблюдения за онлайн-голосованием] наблюдателя, но никаких действий не удалось. Ранее во время тестирования системы были техническими специалистами инициированы все возможные типы атак, и [потому] система устойчива к таким попыткам, подобные инциденты ожидались, но их не было предыдущие три дня", - сказал Асафов.

Он подчеркнул, что система онлайн-голосования отразила попытку атаки эффективно, что никак не сказалось на ходе голосования. "Систему перевели [временно] в особый режим, чтобы точно защитить все голоса. Эта мера предосторожности протокольная и типовая, всегда применяется при попытках осуществления подобных атак", - добавил Асафов.

Он уточнил, что наблюдателям оперативно был восстановлен доступ к сервису наблюдения за дистанционном голосованием. "Все голоса попали в блокчейн, все засчитано, голосование продолжает идти в штатном режиме. Ход голосования не прерывался, никто несанкционированных доступов не получил. Думаю, что подобные попытки еще возможны, но вряд ли они смогут как-то повлиять на ход и результаты голосования", - отметил Асафов.

По его словам, на 14:10 мск 28 июня явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составляет 78,28%, проголосовали более 917,4 тыс. человек. Ситуация на участках для очного голосования штатная, видеонаблюдение ведется круглосуточно. Кроме того, 1 июля к видеонаблюдению за ходом голосования может присоединиться любой желающий, для этого уже открыта регистрация на vybory.mos.ru.

"Уделяется особое внимание мерам санитарной безопасности... в этом нарушений нет. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, масочно-перчаточный режим, это важно для здоровья. Судя по камерам видеонаблюдения, поток голосующих несколько меньше стал: очевидно в теплые выходные люди поехали за город, на участках присутствует меньше [голосующих]. Посмотрим, как это будет происходить завтра", - заключил Асафов.