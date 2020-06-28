В городе Мирный под Архангельском по поправкам в конституцию проголосовали 33% избирателей

ТАСС, 28 июня. Активность при голосовании по поправкам в конституцию РФ в городе Мирный, близ космодрома Плесецк в Архангельской области за три дня достигла 33%. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.

По данным ЦИК за три дня проведения голосования, начавшегося на территории РФ 25 июня, в том числе с учетом дистанционного электронного голосования, проголосовало 30 917 512 граждан, явка - 28,46%.

"Явка в Архангельской области составила 14,9% <...> Из городов можно выделить Мирный - 33% явка, это военный город, там явка традиционно высокая", - сказали в областной избирательной комиссии.

Собеседник агентства отметил, что активно в Архангельской области голосуют также жители Вилегодского, Виноградовского районов области и обратили внимание на активность в Северодвинске. "В Северодвинске, несмотря на введенные ограничения из-за большого числа зараженных коронавирусом [более 2,3 тыс. человек], явка достаточно высокая - почти 13%, это хорошо для города, где такая сложная ситуация", - отметил собеседник агентства.

Явка на участки для голосования по поправке в конституцию РФ, по данным региональных избиркомов, колеблется в пределах 17% - 25%. В Вологодской области на участки за три дня пришли более четверти избирателей - 238,8 тыс. человек (общая численность избирателей на 1 января 2020 года - 934 258 человек), сообщили ТАСС в областном избиркоме. "Предварительно явка составила чуть более 25%", - сказал член областного избиркома Олег Шляпаков.

В Калининградской области, как сообщили в облизбиркоме, за три дня в голосовании приняли участие 167 777 граждан (20,79% от числа избирателей, зарегистрированных в регионе). В Мурманской области проголосовали 111 133 жителей из 588 555 человек, имеющих право голоса, а в Республике Коми - 145,4 тыс. из 661 500 избирателей. В Карелии проголосовали 71 257 человек из 517 944 избирателей, в том числе почти 19 тыс. вне избирательных участков.

В Псковской области из 528 524 избирателей с выбором определились 130 487 человек. В Новгородской области свое отношение к поправкам выразили 83 037 человек, что составляет 17,32% от общего числа избирателей. В Ненецком автономном округе, где зарегистрировано всего 33 952 избирателя, проголосовали 6 154 человека.

Попытка двойного голосования

Нарушение в ходе голосования выявлено в Вологодской области 27 июня, когда гражданка, получив бюллетень, проголосовала в помещении своего участка, а через некоторое время, не уведомив о своем голосовании членов комиссии, проголосовала и на придомовой территории. Пока оно остается единственным, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона. "Других нарушений не зафиксировано, кроме вчерашнего случая, когда был выявлен факт двойного голосования, по этому случаю продолжается проверка", - сказал ТАСС член областного избиркома Олег Шляпаков.

В Новгородской области, по словам председателя областной избирательной комиссии Татьяны Лебедевой, на горячую линию регионального избиркома поступило 50 звонков, но в основном люди спрашивали адреса и режим работы избирательных участков. "Есть обращение - предполагаемые нарушения в части информирования о порядке проведения агитации. Вы прекрасно знаете, что агитации никакой нет, и комиссии избирательные не занимаются агитацией никогда при проведении любой избирательной компании либо вот при проведении в данном случае общероссийского голосования", - отметила она. О том, что голосование проходит без нарушений, ТАСС сообщили в избирательных комиссиях Калининградской, Псковской, Мурманской областей, Карелии, Ненецкого автономного округа.

Во всех регионах организовано голосование на придомовых территориях и на дому, в населенные пункты, где нет оборудованных участков для голосования, по утвержденному графику выезжают представители участковых избирательных комиссий, однако часть граждан предпочитает голосовать очно. "Есть жители, которые предпочитают голосовать именно так. Для них это определенная традиция, от которой они не хотят отказываться", - уточнил представитель калининградского облизбиркома.

Голосование проходит с соблюдением норм эпидемической безопасности. Все избиратели обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, обеспечивается соблюдение социальной дистанции.

О голосовании

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. Голосование началось 25 июня, его завершающим днем станет 1 июля.