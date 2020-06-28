Эксперт: Трамп по политическим мотивам не может радикально реагировать на протесты

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не предпринимает решительных шагов для завершения волны протестов в Соединенных Штатах, так как излишняя агрессия оттолкнет его избирателей. Такое мнение в беседе с ТАСС в воскресенье выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Эксперт напомнил, что у американского лидера нет ресурсов для полного погашения протестов, так как в значительной степени правоохранительные органы подчиняются штатам. "А штаты настроены по-разному: где-то протесты проходят более агрессивно, где-то менее, - отметил он. - Подавлять протесты радикально Трамп не может и не решается. Демократы поддерживают протестующих, поэтому эмоциональные, резкие ходы со стороны действующего президента США могут лишь ухудшить его положение, оттолкнув от него часть избирателей".

"Как для республиканцев, так и для демократов продолжающиеся протесты в США играют определенную роль в ходе подготовки президентских выборов, - обратил внимание собеседник агентства. - Протестующие представляют из себя реальную социальную силу. Они объединены идеей, они активны. Поэтому политическая игра ведется обеими сторонами, в ходе этих протестов может случиться перевес недовольства как в одну сторону, так и в другую".

Быстрицкий убежден, что прибегать к национальной гвардии или армии в случае с протестами в США можно только в случае, если дело было бы совсем плохо. "Но протесты сегодня явно носят менее разрушительный характер, они стали более локальны, - продолжил он. - И ситуация, таким образом, немного сглаживается. Из-за того, что она не сглаживается полностью, демократы говорят, что Трамп ничего не может сделать. И таким образом, на мой взгляд, на фоне протестов они получают больше очков".

Кроме того, по словам аналитика, на сегодняшний день Трамп находится в несколько худшей ситуации, чем четыре года назад в аналогичное время. "Он тоже тогда не лидировал, но сейчас его нелидирование более значимо, - пояснил Быстрицкий. - Но ситуация очень подвижная. И никто не заинтересован в том, чтобы протесты агрессивно завершать".