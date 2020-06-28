Жители Центральной России активно голосуют по конституции на придомовых участках

ТАСС, 28 июня. Жители регионов Центрального федерального округа (ЦФО) активно участвуют в голосовании по поправкам к конституции на участках, организованных вблизи жилых домов на открытом воздухе, сообщили ТАСС в воскресенье в облизбиркомах.

Во Владимирской области на некоторых придомовых участках избирателей больше на треть в сравнении со стационарными, в Тамбовской области на участках возле жилых домов в час проходит до 100 человек.

Всего в регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) явка на 27 июня составила более 29%. Активнее в округе голосуют в Тамбовской (около 46%) и Брянской (более 41%) областях, наименьшую активность избиратели в настоящее время проявляют в Костромской (около 18%), Владимирской (более 19%) областях.

Голосование на свежем воздухе, в шатрах и около дома

"Люди очень рады, что члены УИК приходят к ним, и нет необходимости ходить на избирательные участки. У нас 31 участок, и придомовое голосование организовано на 25 из них. Люди говорят, что это удобно, потому что они не тратят свое время, а заранее оповещены о том, в какое время могут отдать свой голос", - сообщила председатель ТИК Камешковского района Владимирской области Светлана Бикбаева.

По словам Бикбаевой, в среднем члены УИК приезжают на 1,5-2 часа, проголосовать по поправкам к конституции на свежем воздухе приходят на треть больше избирателей в сравнении с количеством голосующих на стационарных участках. В Курском регионе придомовые участки организуют по заявкам самих избирателей. Как отметила глава избирательной комиссии Курской области Галина Заика, голосование на придомовых участках по поправкам к конституции проводится впервые и позволяет обеспечить максимальную санитарную безопасность в условиях борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщили журналистам в тамбовском избиркоме, выездной участок для голосования работал в воскресенье на территории Казанского мужского монастыря города Тамбова. "Свои голоса отдали митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, а также священнослужители и церковнослужители, которые с помощью сервиса "мобильный избиратель" заранее "переписались" на соответствующий участок для голосования", - отметили избиркоме Тамбовской области.

Участковые избирательные комиссии установили 90 шатров для голосования во всех частях Тамбова. По словам сотрудников комиссий, с каждой минутой голосующих на таких участках все больше. Например, члены УИК №688 Тамбова подсчитали, что в час на участке проходит около ста человек.

Провокации и нарушения

Избирательные комиссии в ЦФО отмечают, что в основном процесс голосования по поправкам к конституции третий день проходит спокойно и без каких-либо нарушений. Однако 28 июня отмечена попытка одного из журналистов дважды проголосовать в Иваново - провокацию заметили и вовремя пресекли. Жалобы зафиксированы в Воронежской, Липецкой и Ярославской областях, нарушения там не подтвердились.

"Вчера вызывали полицию - якобы на входе на избирательный участок в областном центре культуры и народного творчества в Липецке представители КПРФ не пропускали избирателей. Еще был инцидент, о котором писали в соцсетях, с шариковыми ручками - они якобы не пишут", - рассказала ТАСС представитель Липецкого облизбиркома Жанна Которова.

Как сообщили ТАСС в воскресенье в избирательной комиссии Ярославской области, в региональный избирком поступило три жалобы от участников голосования. Две жалобы из Рыбинска, одна - из Ярославля. По данным облизбиркома, нарушения не подтвердились.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".