Олимпийцы, министры и депутаты приняли участие в голосовании по конституции в СКФО

ТАСС, 28 июня. Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в воскресенье приняли региональные министры, депутаты, а также олимпийский чемпион и Герой Советского Союза.

В Ингушетии принявший участие в голосовании министр спорта республики Али Дошхоклоев считает важными поправки, касающиеся индексации пенсии, защиты окружающей среды. "Каждый россиян может найти важные лично для него поправки в основной закон. Мне наиболее близки изменения, касающиеся системы пенсионного обеспечения и индексации пенсии. Пенсионеры - самая социально незащищенная категория населения, которая более всех нуждается в государственной поддержке. Как представителя спортивной отрасли, меня также беспокоят вопросы здоровья граждан, забота о подрастающем поколении и формировании у него культуры здорового образа жизни", - цитирует пресс-служба Минспорта региона главу ведомства.

Министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов по поправкам в Конституцию РФ проголосовал на участке №1179 в селе Шушия Новолакского района республики, сообщила пресс-служба регионального Минэкономразвития. Султанов, комментируя вносимые в основной закон страны изменения, отметил, что они "направлены на повышение уровня жизни и социальной защищенности каждого гражданина нашей страны". "Обновление конституционных норм будет способствовать развитию экономики. Конституционно закрепляется, что в России будут создаваться условия экономического роста страны, повышения доверия между государством и гражданами", - цитирует Гаджи Султанова пресс-служба министерства.

Председатель парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова вместе с супругом приняла участие в общероссийском голосовании на избирательном участке №147 города Нальчика. "Голосуя за поправки, я лично отдала свой голос за главные ценности - это достойная жизнь наших детей и внуков, уважительное отношение к человеку труда, уверенная жизнь в старости, здоровая и крепкая семья. А для этого нам необходимо иметь сильное и стабильное государство, эффективно работающую власть. Поэтому очень важны и те конституционные поправки, которые направлены на усиление парламентского контроля над исполнительной властью, ужесточение требований к кандидатам, представляющим публичную власть, на укрепление суверенитета и безопасности нашей страны", - сказала она журналистам после голосования.

На Ставрополье участие в голосовании по поправкам в конституцию принял житель города Изобильного ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Андрей Титенко. Он воспользовался возможностью проголосовать дома, подав соответствующую заявку в участковую избирательную комиссию. Свой выбор сделал и ставрополец, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин. Он вместе с супругой голосовал в поселке Солнечнодольске. "Нужно активно участвовать в судьбе своей страны и своей малой родины. Солнечнодольск - мой родной поселок, здесь я живу, здесь живут мои дети", - приводит слова Чемеркина управление по информполитике правительства Ставропольского края.

Мобильные участки

В Чечне широкое применение нашли мобильные участки. Как сообщили ТАСС в Избиркоме региона, в городах Грозный, Аргун, Шали и Гудермес в штатном режиме работают 29 мобильных участков для голосования, не исключено, что их число может увеличиться.

Мобильный участок голосования осуществляет свою работу в рамках границ и компетенции местной участковой комиссии. В ходе ее работы мобильные бригады из состава членов УИК и наблюдателей, в зависимости от утвержденного графика работы, разворачивают мобильные участки во дворах многоквартирных домов, где с соблюдением всех требований к процедуре голосования и рекомендаций Роспотребнадзора можно осуществить голосование.

Председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов, отмечая работу мобильных участков, пояснил, что такой формат голосования позволяет "максимально приблизить участки к населению".

"Концепция мобильного участка - это обеспечение легкой, доступной и максимально безопасной возможности проголосовать на общероссийском голосовании. И это касается не только маломобильных групп граждан, для них предоставляется голосование на дому, в основном такой вид голосования помогает привлечь на участки граждан, из-за угрозы пандемии ограничивших посещение общественных мест. Теперь горожане, не опасаясь за свое здоровье, по пути в аптеку или магазин могут исполнить свой гражданский долг в полной безопасности и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм", - сказал ТАСС Байханов.

Около 2 млн голосов

ЦИК публикует ежедневные данные по количеству проголосовавших в каждом регионе страны. В СКФО свое отношение к поправкам по результатам первых трех дней выразили более 1,9 млн человек. Согласно данным ЦИК, в Ингушетии проголосовали свыше 63,7 тыс. человек, в Кабардино-Балкарии - 190 тыс., в Карачаево-Черкесии - 119 тыс., в Северной Осетии - 185 тыс., в Чечне - 341 тыс., в Дагестане - около 543 тыс. и в Ставропольском крае - почти 503 тыс. человек.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".