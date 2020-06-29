Явка на онлайн-голосование по поправкам в Нижегородской области приблизилась к 80%

ТАСС, 29 июня. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ в Нижегородской области приблизилась к 80%, сообщила во время видеотрансляции заседания ЦИК России председатель избиркома Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Более 1 млн москвичей и порядка 140 тыс. жителей Нижегородской области могут принять участие в электронном голосовании по поправкам к конституции, которое началось в 10:00 25 июня и продлится до 30 июня.

"На дистанционное голосование заявилось около 140 тыс. человек, и на сегодняшнее утро из тех, кто заявился, уже почти 80% волеизъявление осуществили", - сказала Красилевская.

По ее словам, в целом в регионе явка составляет более 38%.

"Более 1 млн граждан волеизъявление осуществили, это более 38% процентов. <…> Голосование у нас идет в штатном рабочем режиме, <...> проблемных вопросов пока не возникает. Воспользовались технологией "Мобильный избиратель" 54 460 жителей Нижегородской области", - добавила Красилевская.

Как сообщили ранее ТАСС в облизбиркоме, всего в области работают 2 169 постоянных и 11 временных участковых избирательных комиссий. На каждом избирательном участке при входе находится антибактериальный коврик, участникам голосования измеряют температуру, выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также находятся в масках и перчатках.