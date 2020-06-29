Минниханов подал документы в ЦИК региона на выдвижение кандидатом в президенты Татарстана

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Действующий глава региона Рустам Минниханов подал документы в центризбирком Татарстана на выдвижение кандидатом в президенты республики. Об этом в понедельник журналистам сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

"Рустам Минниханов подал документы в ЦИК Республики Татарстан на выдвижение кандидатом в президенты Республики Татарстан", — сказала она.

В мае 2020 года президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинула на участие в выборах главы республики координатора регионального отделения Владимира Сурчилова, региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Татарстане выдвинуло на участие в выборах председателя Совета реготделения Альмира Михеева. Татарстанское региональное отделение КПРФ, напротив, решило не выдвигать своего кандидата. Госсовет республики постановил назначить выборы президента Татарстана на 13 сентября 2020 года.