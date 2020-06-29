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Минниханов подал документы в ЦИК региона на выдвижение кандидатом в президенты Татарстана

Ранее выдвижение действующего главы региона Рустама Минниханова поддержал Владимир Путин

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Действующий глава региона Рустам Минниханов подал документы в центризбирком Татарстана на выдвижение кандидатом в президенты республики. Об этом в понедельник журналистам сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

"Рустам Минниханов подал документы в ЦИК Республики Татарстан на выдвижение кандидатом в президенты Республики Татарстан", — сказала она.

В мае 2020 года президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинула на участие в выборах главы республики координатора регионального отделения Владимира Сурчилова, региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Татарстане выдвинуло на участие в выборах председателя Совета реготделения Альмира Михеева. Татарстанское региональное отделение КПРФ, напротив, решило не выдвигать своего кандидата. Госсовет республики постановил назначить выборы президента Татарстана на 13 сентября 2020 года.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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