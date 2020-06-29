Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Ленинградской области превысила 35%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ в Ленинградской области на 29 июня составила 35,78%, проголосовали 487 560 человек. Об этом сообщила пресс-служба Леноблизбиркома.

"За 4 дня голосования (с 25 по 28 июня) активность ленинградцев составила 35,78% (487560 человек)", - говорится в сообщении.

В Леноблизбиркоме также сообщили о попытке поджога строения, где находится помещение для голосования участка № 139 во Всеволожском районе области. По информации территориальной избирательной комиссии Всеволожского района, участок для голосования, имущество избирательной комиссии не пострадало. Участок открылся в понедельник в 8 часов утра для проведения общероссийского голосования. Гражданин, попытавшийся совершить поджог, был задержан сотрудником полиции, охранявшим помещение для голосования.

Также в Леноблизбиркоме прокомментировали информацию, появившуюся в понедельник в СМИ, о том, что в городе Сосновый Бор якобы "голосуют на скамейке". "Данное заявление не соответствует действительности. На участке № 931 голосование вне помещения не проводится. На опубликованном видео - производится информирование граждан о проведении общероссийского голосования", - отметили в пресс-службе.

В облизбиркоме отметили, что голосование на указанном участке происходит в помещении, в представленном видео на скамейке рядом с членом участковой комиссии лежит дополнительный список участников голосования.