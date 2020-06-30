Посол РФ: Колумбия заинтересована в поставках российского препарата против коронавируса

БОГОТА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Колумбии выразили заинтересованность в поставках в страну российского противовирусного препарата "Авифавир". Об этом в понедельник сообщил ТАСС посол России в Боготе Сергей Кошкин.

"Колумбийцы проявляют большой интерес к мониторингу зарубежного опыта противодействия коронавирусу. В частности, здесь с интересом восприняли информацию о новых лекарствах, созданных и зарегистрированных российскими специалистами, внимательно следят за разработкой новой вакцины в России. С распространением российского противовирусного препарата "Авифавир" начали поступать обращения о его поставках в Колумбию", - заявил Кошкин.

Посол отметил, что Богота также обращалась с просьбой "предоставить тесты на коронавирус". "Сейчас активно ведется работа по этим направлениям. Причем имеется возможность организовать поставку таких тестов и реагентов к ним (полная диагностика) на безвозмездной основе", - подчеркнул он.

"Авифавир" произведен совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний "ХимРар". Это один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса. "Авифавир" также стал первым в мире препаратом на базе действующего вещества фавипиравира, одобренным для лечения заболевания, вызванного коронавирусом. Препарат доказал эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Колумбии 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране 30-дневный режим чрезвычайного положения. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов в целях предотвращения распространения инфекции и ввели с 24 марта общенациональный карантин, который впоследствии был продлен до 15 июля. Тем не менее в июне возобновили работу отдельные сектора экономики страны.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 95 043, умерли 3 223 человека.

Развитие торгово-экономического сотрудничества

Колумбия и России выражают заинтересованность в диверсификации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщил Сергей Кошкин.

"Не прекращается поиск оптимальных вариантов углубления и диверсификации нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, - заявил он. - Объемы взаимной торговли пока небольшие, примерно 300 млн долларов в прошлом году, но ее номенклатура весьма разнообразна. В настоящее время Россия экспортирует в Колумбию удобрения, металлопродукцию, нефть, станки, автомобильную технику, вертолеты, информационные технологии и прочее. На очереди и наша зерновая пшеница. Мы покупаем цветы, кофе, бананы, сахар, другую сельхозпродукцию, импортируем две трети предлагаемой Колумбией на внешний рынок говядины".

Посол отметил, что в отдельных отраслях колумбийской экономики "работает около 50 российских компаний". "Совместно с колумбийскими партнерами Минпромторгом России подготовлена дорожная карта двусторонних промышленных инвестиционных проектов", - добавил он.

Глава дипмиссии также подчеркнул, что российская вертолетная техника "пользуется давней популярностью в Колумбии". "Наши вертолеты приблизительно в равных количествах эксплуатируются как гражданскими пользователями, так и вооруженными силами страны. Обозначилось также новое перспективное направление - организация поставок в Колумбию наших вертолетов в медико-санитарном оснащении, которые, как показывает предварительный зондаж, в этой стране могут быть весьма востребованы, учитывая труднодоступность многих ее районов, не располагающих необходимой больничной инфраструктурой", - сообщил Кошкин.