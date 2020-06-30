Миронов не поддержал идею о расширении практики голосования в течение нескольких дней

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проведение общероссийского голосования по поправкам к конституции в течение нескольких дней является вынужденной мерой, распространение такой практики на выборы повлечет рост бюджетных расходов. Об этом во вторник заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

В понедельник спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что решение о проведении голосования по конституции в течение нескольких дней себя полностью оправдало, и предложила подумать о расширении такой практики.

"Вынужден не согласиться со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Проведение голосования в течение нескольких дней по поправкам в конституцию - это мера вынужденная", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Политик выразил надежду, что в будущем увеличение длительности голосования не потребуется. "В нашей стране голосование на выборах проходит в течение одного дня. И это не случайно, потому что выборы - это весьма дорогостоящее мероприятие, любое увеличение количества дней для голосования приведет к росту бюджетных расходов", - отметил он. По его словам, традиционная форма голосования в течение одного дня "хорошо себя зарекомендовала". "Я не вижу объективной необходимости менять этот порядок", - резюмировал Миронов.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.