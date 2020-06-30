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Дрозденко подал документы на участие в выборах губернатора Ленинградской области

Его кандидатуру выдвинула партия "Единая Россия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Действующий губернатор Ленинградской области подал документы для участия в выборах на должность главы региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Леноблизбиркома.

"Дрозденко подал документы", - сказал представитель пресс-службы.

Кандидатуру Дрозденко выдвинула партия "Единая Россия". Также своих кандидатов выдвинули "Гражданская платформа" (Александр Габитов), ЛДПР (Андрей Лебедев) и КПРФ (Вадим Гришков).

Дрозденко является губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года. На досрочных выборах главы региона 13 сентября 2015 года он получил поддержку 471 145 избирателей, что составило 82,1% принявших участие в выборах.

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Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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