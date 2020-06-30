Около 60% избирателей проголосовали по поправкам к конституции в СКФО

ПЯТИГОРСК, 30 июня. /ТАСС/. Около 58,5% жителей Северного Кавказа, имеющих право голоса, приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Больше всего жителей (почти 73%) проголосовали в Чечне, сообщается на официальном Telegram-канале полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

"В Северо-Кавказском федеральном округе в период с 25 по 29 июня в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации приняли участие 3 млн 399 тыс. 883 человека. Таким образом, по СКФО явка составила 58,48%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Чеченской Республике явка составила 72,97% (проголосовали 559 471 человек), в Карачаево-Черкесской Республике - 62,63% (проголосовали 185 234 человека), в Республике Северная Осетия-Алания - 61,0% (проголосовали 315 175 человек), в Кабардино-Балкарской Республике - 59,46% (проголосовали 319 714 человек). При этом в Республике Дагестан явка составила 57,27% (проголосовали 967 066 человек), в Ставропольском крае - 50,43% (проголосовали 948 887 человек), в Республике Ингушетия - 45,60% (проголосовали 104 336 человек).

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".