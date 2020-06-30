Путин отметил огромное значение Ржевской битвы, приблизившей перелом в войне

РЖЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Бои подо Ржевом в 1942-1943 годах имели огромное значение для приближения решительного перелома во всей Второй мировой войне. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

"Значение этой затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно, она окончательно показала врагу: пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно, как невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины", - сказал Путин, отметив, что "за каждым павшим вновь поднимался в бой советский солдат" и "невероятная ярость этой борьбы изматывала врага, сокрушала, подтачивала гигантскую военную машину Третьего рейха".

"Бои подо Ржевом шаг за шагом, день за днем приближали триумфальный исход Сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики, тот самый окончательный, решительный перелом в ходе всей Второй мировой войны", - сказал глава государства.

По его словам, открытием монумента отдается дань памяти всем, кто сражался в полях подо Ржевом, кто не щадя себя защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради великой Победы. Как подчеркнул Путин, еще не так давно в официальной истории "не принято было много говорить" о боях подо Ржевом, да и сами участники скупо рассказывали об этих событиях, так как "слишком тяжело было вспоминать страшную так называемую ржевскую мясорубку".

Президент напомнил, что ожесточенные и отчаянные сражения шли здесь долгие месяцы, "борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли". "Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная Армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более 1 млн 300 тыс. человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра", - сказал Путин.