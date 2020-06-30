Небензя: Россия не позволит США использовать СБ ООН для политики давления на Иран

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Россия будет противостоять попыткам США использовать Совет Безопасности ООН для проведения политики максимального давления на Иран. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на проходящем по видеосвязи заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной сделке.

"Мы видим, что США призывают СБ ООН продемонстрировать единство и принять новый запрет на поставки оружия", - сказал он. "Мы не можем принять попытки добиться благословения в Совете для проводимой США политики максимального давления на Иран", - подчеркнул Небензя.

Проект резолюции утопичен

Предложенный США проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана не может быть предметом для обсуждения.

"Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Россия и США занимаются антиутопией, - напомнил Небензя. - В таком случае я могу сказать, что Россия занимается антиутопией, потому что США занимаются утопией. Мы с первого дня сказали, что проект резолюции США по продлению эмбарго - это утопия, он не может быть основой для каких-либо переговоров".