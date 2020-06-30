Власти Москвы готовы передать ЦИК технологическую базу для онлайн-голосования

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Москвы готовы передать Центральной избирательной комиссии (ЦИК) программное обеспечение и наработки для совершенствования системы онлайн-голосования. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала "Россия-24" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы готовы все отдать ЦИК, все наши наработки, технологии, программное обеспечение. <...> В этом отношении мы полностью открыты", - сказал он.

Дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ, в котором принимали участие жители Москвы и Нижегородской области, началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.