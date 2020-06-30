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Голосование по поправкам в конституцию

Власти Москвы готовы передать ЦИК технологическую базу для онлайн-голосования

Мэр столицы отметил, что власти готовы отдать ЦИК "наработки, технологии, программное обеспечение"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Москвы готовы передать Центральной избирательной комиссии (ЦИК) программное обеспечение и наработки для совершенствования системы онлайн-голосования. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала "Россия-24" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы готовы все отдать ЦИК, все наши наработки, технологии, программное обеспечение. <...> В этом отношении мы полностью открыты", - сказал он.

Дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ, в котором принимали участие жители Москвы и Нижегородской области, началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
Голосование по поправкам в конституцию
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