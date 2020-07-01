Путин, Эрдоган и Роухани 1 июля по видеосвязи обсудят сирийское урегулирование

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани в среду проведут в режиме видеоконференции саммит в астанинском формате по сирийскому урегулированию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, мероприятие запланировано примерно на 14:00 мск, для прессы будут открыты выступления трех президентов.

Предыдущая - пятая по счету - трехсторонняя встреча президентов стран - гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию состоялась в сентябре 2019 года в Анкаре. Контакты между тремя странами также поддерживаются в рамках встреч высокого уровня по Сирии в Нур-Султане, последняя из которых состоялась 10-11 декабря 2019 года. Следующую встречу в астанинском формате планировалось провести в марте 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее пришлось отменить.

22 апреля главы МИД Ирана, России и Турции Мохаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели совещание в режиме телеконференции. Стороны подтвердили проведение следующего очного раунда переговоров в астанинском формате на иранской территории. В этот же день президент Ирана Роухани поддержал предложенную Эрдоганом в ходе телефонного разговора идею о проведении саммита по видеосвязи. Саммит в Тегеране стороны планируют провести в очном формате, как только появится возможность для этого.

Взгляд Анкары

В канцелярии турецкого президента сообщили журналистам, что в ходе предстоящих контактов лидеры "обсудят текущие события в Сирии, обеспечение условий для добровольного возвращения беженцев и совместные шаги, которые будут предприняты для продвижения политического процесса".

Между тем в беседе с корреспондентом ТАСС турецкий аналитик Имбат Муглу, специализирующийся на сирийском досье, назвал возможные темы, которые поднимет турецкая сторона на переговорах. По его мнению, "основной темой, которую поднимет Анкара, вновь станет полное выполнение Сочинского соглашения". "Приоритет Анкары заключается в том, чтобы сирийский режим [президента Башара Асада] прекратил свои атаки в Идлибе", - полагает эксперт.

Муглу также не исключил, что Эрдоган может вновь поднять тему использования сирийского воздушного пространства. "Анкара вновь потребует отвода сил режима за границы Сочинского соглашения для снижения миграционного давления на турецко-сирийскую границу. Вновь будет поднят вопрос использования Турцией воздушного пространства Сирии", - утверждает аналитик.

Кроме того, по его мнению, на саммите может быть поднята тема о принятии необходимых мер для предотвращения эпидемии коронавируса в лагерях беженцев на границе с Турцией.

Обострение между Ираном и Израилем в Сирии

Переговоры пройдут на фоне очередного военного обострения в Сирии между Ираном и Израилем. 28 июня самолеты израильских ВВС нанесли удары по базам проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. В результате атаки погибли по меньшей мере шесть бойцов.

Военная операция прошла на следующий день после того, как в расположение шиитских отрядов на востоке Сирии прибыл командир спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Каани. Он ранее сменил на этом посту убитого войсками США Касема Сулеймани.

При этом через день, 30 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не допустит военного закрепления Ирана в Сирии. Премьер констатировал, что Израиль "предпринимает многократные силовые военные действия против Тегерана в Сирии и в других местах по необходимости". "Израиль продолжит осуществлять эти действия, необходимые для предупреждения создания Ираном еще одного террористического и военного фронта против Израиля в Сирии", - добавил он.

Таким образом, иранская сторона может поднять на переговорах вопрос о регулярных военных ударах израильских сил по сирийской армии и ее союзникам. Тем более, что это - не единственный подобный случай за последние дни. 23 июня израильские ВВС атаковали военные позиции сирийской армии в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. Тогда, по данным агентства САНА, погибли двое солдат и четверо получили ранения.