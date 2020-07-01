В Бурятии до 1 июля по поправкам в Конституцию РФ проголосовали более 56% избирателей

УЛАН-УДЭ, 1 июля. /ТАСС/. Избирательные участки начали работать в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ в самом западном регионе Дальневосточного федерального округа - в Республике Бурятия. Перед их открытием явка в регионе составила 56,5 %: начиная с 25 июня свой выбор сделали более 135,5 тыс. человек, сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского правительства.

"Основной этап голосования стартовал с 25 июня на всей территории Бурятии, голосование в общероссийский день голосования - 1 июля проходит на 837 участках для голосования, из них 23 - временные. По итогам шести дней голосования явка в Бурятии составила 56,5 %, проголосовали 135 562 граждан, в том числе в помещениях для голосования - 96 822", - сказали в пресс-службе.

Композитор, почетный гражданин Республики Бурятия Виктор Усович считает одним из важных во вносимых поправках в Конституцию РФ большое внимание демографической ситуации в стране. "В поправках есть много позиций насчет того, чтобы поддержка материнства и детства не была случайной, одноразовой, а систематической, чтобы наши женщины чувствовали себя комфортно, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, чтобы они ни в чем не нуждались. Это чрезвычайно важно", - сказал журналистам заслуженный деятель искусств России и Бурятии.

Голосование на западе ДФО

Еще в одном регионе на западе Дальневосточного федерального округа (ДФО) - в Забайкальском крае явка к 10:00 (04:00 мск) составила 49%. "Наиболее активно голосуют жители города Петровск-Забайкальский, где на 10 утра проголосовали около 69% [избирателей], также традиционно высокая явка в Агинском, Могойтуйском и Дульдургинском районах, хорошие показатели в Калганском районе - свыше 67%", - процитировали в пресс-службе краевого правительства члена регионального избиркома с правом решающего голоса Алексея Кленина. В Забайкалье, по данным краевого избиркома, от жителей пока не поступало жалоб на проведение голосование.

В Амурской области по состоянию на 10:00 (04:00 мск), число участников голосования, получивших бюллетени, составило 291 552 человек, это 46,91 % от общего числа участников голосования, включенных в списки. В амурском ЗАТО Циолковский, расположенном в 200 км от областной столицы и вблизи строящегося космодрома Восточный, где живут около 6,5 тыс. человек, к 10:00 местного времени (04:00 мск) явка составила 53,25%. "Многие наши избиратели, в том числе и я сделали свой выбор еще в первые дни процедуры голосования. Сегодня на территории городка оборудовано два избирательных участка и один на территории космодрома в вахтовом городке "Ангара", - сказал глава населенного пункта Сергей Левицкий.

В Якутии, за два часа после начала работы избирательных участков проголосовали более 269,7 тыс. человек, что составляет более 41% из всех тех, кто включен в списки избирателей. Генеральный директор АО "Водоканал", заместитель председателя Якутской городской Думы Анатолий Кырджагасов считает, что в данный момент решается судьба всей страны, "поэтому каждый должен высказать свое собственное мнение".

Первые на Дальнем Востоке

В целом жители Дальнего Востока голосуют 1 июля уже несколько часов. На востоке страны - в Сахалинской и Магаданской областях, на Чукотке, Камчатке в Приморье и Еврейской автономной области явка уже превысила 50%, свыше 30% избирателей пришло на участки в Хабаровском крае. По заявлениям наблюдателей, сообщений о серьезных нарушениях пока не поступало.

В Чукотском автономном округе, по данным окружной избирательной комиссии на 10 часов (01:00 мск), в трех селах приняли участие все граждане, включенные в списки участников голосования. "100% явку показали жители Хатырка, Алькатваам, Чуванское. Всего на Чукотке проголосовало 65,76% или 19 561 человек, - говорится на сайте регионального правительства. - Нарушений или жалоб от наблюдателей и участников голосования не поступало". Всего в регионе работает 55 участков для голосования.

По мнению руководителя лаборатории новых технологий АНО "Экспертный институт социальных исследований", политолога Дарьи Кислицыной, высокая явка избирателей - явление закономерное. "Высокая явка избирателей, которая фиксируется в самых восточных регионах страны, достаточно ожидаема, потому что у людей было семь дней, чтобы высказать свое мнение по поводу внесения изменений в главный документ страны и сделать это разными удобными способами. Мы видим, что голосование максимально прозрачное, нарушений на 03:30 по московскому времени не выявлено", - сказала ТАСС Кислицына.

Депутат Госудумы от Приморского края Владимир Новиков считает, что голосование по поправкам в Конституцию РФ, - это очередной шаг вперед к развитию государства, его усилению. "Сегодня Россия подошла к рубежу, когда ее экономические возможности достигли того уровня, когда необходимо конституцией закрепить определенные обязательства государства по соцобеспечению граждан. Это касается и ежегодной индексации пенсии, и различных соцвыплат, и повышения уровня оплаты труда, закрепление его не ниже прожиточного минимума", - сказал он журналистам.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.