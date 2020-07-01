Клишас заявил, что голосование по поправкам к конституции состоялось при хорошей явке

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что общероссийское голосование по поправкам к конституции состоялось при хорошей явке.

"Общероссийское голосование по поправкам в конституцию состоялось и состоялось при хорошей явке. Сегодня можно сказать об одном", - сказал Клишас в ходе совещания в ситуационном центре Общественной палаты.

Он добавил, что легитимность голосования подтверждается в том числе большим количеством наблюдателей.