Памфилова: проведение выборов в течение нескольких дней потребует изменения законов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Переход к практике проведения выборов в течение нескольких дней, опробованной в ходе общероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ, потребует существенного изменения избирательного законодательства. Об этом заявила в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Надо понимать, что одно дело - такая уникальная разовая акция [голосование в течение нескольких дней по поправкам в конституцию], другое дело - процесс избирательный, он перманентный, надо понимать, что для этого нам существенно придется менять законодательство", - сказала Памфилова.

Она отметила, что многим понравилась практика проведения голосования в течение нескольких дней, но возможность ее распространения на выборы в ЦИК пока не обсуждалась. "Это другие ресурсы, это другой характер формирования комиссий, это много чего другого. Но то, что система сейчас это выдержала в таком темпе, в таком масштабе - это она прошла большую проверку на прочность", - сказала глава ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.