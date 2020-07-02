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Голосование по поправкам в конституцию

В Карачаево-Черкесии поправки к Конституции РФ поддержали более 84% проголосовавших

За поправки свои голоса отдали 211 тыс. жителей

ЧЕРКЕССК, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ в Карачаево-Черкесии поддержали 84,8% проголосовавших по итогам обработки 100% протоколов, сообщается на сайте избиркома региона.

Поправки поддержали 211 тыс. человек (84,8), против проголосовали 37,3 тыс. Недействительными признали 483 бюллетеня.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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