В Карачаево-Черкесии поправки к Конституции РФ поддержали более 84% проголосовавших

ЧЕРКЕССК, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ в Карачаево-Черкесии поддержали 84,8% проголосовавших по итогам обработки 100% протоколов, сообщается на сайте избиркома региона.

Поправки поддержали 211 тыс. человек (84,8), против проголосовали 37,3 тыс. Недействительными признали 483 бюллетеня.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.