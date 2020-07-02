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Голосование по поправкам в конституцию

В Нижегородской области поправки к Конституции РФ поддержали 79,31% проголосовавших

Явка в регионе составила 73,91%

ТАСС, 2 июля. Поправки к Конституции РФ поддержали более 79% проголосовавших в Нижегородской области, сообщили ТАСС в четверг в избиркоме региона.

"Ответ "да" - 79,31%, ответ "нет" - 20,16%", - сказали в комиссии, уточнив, что явка составила 73,91%, обработано 100% протоколов.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияНижегородская областьГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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