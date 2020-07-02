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Голосование по поправкам в конституцию

В Ивановской области за поправки к Конституции РФ проголосовали 76,23% избирателей

Таковы результаты по итогам обработки 100% протоколов

ТАСС, 2 июля. В Ивановской области поправки к Конституции РФ поддержали 76,23% участников голосования, высказались против - 23,02%. Таковы результаты по итогам обработки 100% протоколов, сообщили ТАСС в избиркоме региона.

"За поправки в конституцию высказалось 76,23%, против - 23,02%, обработано 100% протоколов", - сказала собеседница агентства.

Явка, согласно данным избиркома, составила 64,21%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияИвановская областьГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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