В Ивановской области за поправки к Конституции РФ проголосовали 76,23% избирателей

ТАСС, 2 июля. В Ивановской области поправки к Конституции РФ поддержали 76,23% участников голосования, высказались против - 23,02%. Таковы результаты по итогам обработки 100% протоколов, сообщили ТАСС в избиркоме региона.

"За поправки в конституцию высказалось 76,23%, против - 23,02%, обработано 100% протоколов", - сказала собеседница агентства.

Явка, согласно данным избиркома, составила 64,21%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.