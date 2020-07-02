Клишас заявил, что легитимность Конституции РФ в редакции 2020 года выше, чем в 1993-м

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Легитимность Конституции РФ в редакции 2020 года выше, чем в 1993-м, ее поддержали почти вдвое больше людей. Об этом ТАСС заявил в четверг сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к основному закону, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Легитимность конституции в редакции 2020 года несоизмеримо выше. В 1993 году за конституцию проголосовало менее 33 млн человек. Сейчас 57,7 млн", - сказал Клишас.

"Конституция 2020 года - это президентская республика с сильным парламентом и Конституционным судом как органом конституционного контроля", - добавил он.

По мнению сенатора, поправки стали основой для широкой общественной консолидации. Клишас напомнил, что после обработки 100% протоколов за изменения в конституции проголосовали 77,9% россиян. "Это признак зрелости политической системы. И признак политического здоровья российского общества", - уверен политик.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

По данным ЦИК РФ после обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27%. Общая явка, по последним данным, составила 65%.