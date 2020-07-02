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Голосование по поправкам в конституцию

В КБР поправки к Конституции РФ поддержали 85,52% проголосовавших

В регионе обработано 100% протоколов

НАЛЬЧИК, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ в Кабардино-Балкарии (КБР) поддержали 85,52% проголосовавших по итогам обработки 100% протоколов, сообщил  председатель избирательной комиссии региона Вячеслав Гешев.

"Да" ответили 369 739 тыс. человек (85,52%), "нет" ответили 53 795 тыс. (12,68%). Всего проголосовали 424 147 человек, что составляет 78,31%", - сказал Гешев.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияКабардино-БалкарияГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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