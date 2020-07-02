В КБР поправки к Конституции РФ поддержали 85,52% проголосовавших

НАЛЬЧИК, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ в Кабардино-Балкарии (КБР) поддержали 85,52% проголосовавших по итогам обработки 100% протоколов, сообщил председатель избирательной комиссии региона Вячеслав Гешев.

"Да" ответили 369 739 тыс. человек (85,52%), "нет" ответили 53 795 тыс. (12,68%). Всего проголосовали 424 147 человек, что составляет 78,31%", - сказал Гешев.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.