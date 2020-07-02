Захарова: Россия призывает проверить решение Латвии о запрете на трансляцию телеканалов RT

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия призывает международные профильные структуры проверить недавнее решение властей Латвии запретить трансляцию российских телеканалов RT на территории страны. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"30 июня стало известно о решении властей Латвии запретить трансляцию на территории страны семи телеканалов холдинга RT, - сказала она. - Вновь призываем профильные международные структуры подвергнуть решение официальной Риги тщательной юридической экспертизе на предмет соответствия политическим и правовым обязательствам Латвии по обеспечению свободы слова и выражению мнения, а также свободного доступа к информации".

Захарова обратила внимание, что это далеко не первый случай необоснованного лишения российского СМИ возможности свободно распространять информацию в Латвии и удовлетворять потребность многочисленного русскоязычного населения страны в получении информации на родном языке.

По ее словам, в Латвии наблюдается тотальная одержимость зачисткой своего информационного пространства. "Там боятся любого контента российского происхождения. Мы неоднократно привлекали внимание международных организаций и правозащитников к сложившейся в Латвии неприемлемой ситуации с глубокой дискриминацией русскоязычных жителей в этом государстве и попыткам грубо вытеснить русский язык из информационного пространства страны, несмотря на то, что более 40% населения предпочитает получать информацию на русском языке", - указала официальный представитель МИД.

Во вторник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов (RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV).