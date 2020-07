В Думе уверены, что поправка в конституцию заставляет США менять риторику в отношении РФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Поправка к Конституции РФ, закрепляющая приоритет национального законодательства над международными договорами и решениями межгосударственных органов, уже сказалась на риторике Вашингтона в отношении Москвы, США начали больше говорить о сотрудничестве с Россией. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.

Депутат указал на высказывания госсекретаря Майкла Помпео, который заявил, что США должны чаще взаимодействовать с Россией. Шеф американской дипломатии также отметил в среду, что решение о целесообразности приглашения РФ на предстоящий саммит Группы семи (G7) примет президент Дональд Трамп. Одновременно с этим Помпео заявил о необходимости привлечь к ответственности организаторов утечек недостоверной информации в прессу о приписываемой России готовности выплачивать боевикам в Афганистане вознаграждения за убийства военнослужащих США.

"Госдума неоднократно заявляла, что крупные зарубежные информационные агентства и издания, например, Bloomberg и The New York Times, опираясь на свои источники, допускают публикацию очень серьезных фейков, - напомнил Шхагошев. - Сейчас Помпео и Трамп сами обвиняют The New York Times и The Washington Post в том, что они на самом деле занимаются фейками".

"Учитывая заявления Помпео, я считаю, что они меняют свою тактику и стратегию в отношении России, потому что в поправках к конституции есть очень важный тезис - приоритет национального законодательства над международным. Учитывая это, мы видим, что Соединенные Штаты не могут не общаться с Россией, а закрепленные теперь в конституции серьезные намерения РФ отстаивать свой суверенитет заставляют их идти на такие шаги - опровергать очевидные фейки и говорить о приглашении России на G7", - продолжил Шхагошев.

По мнению парламентария, в Вашингтоне понимают, что "с учетом потенциала России в международной политике повестка G7 может просто не состояться без России, потому что там поднимаются вопросы, решать которые без РФ нельзя".

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.