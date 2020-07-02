Слуцкий назвал оценку Госдепом голосования по поправкам вмешательством в дела России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заявления главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус про обеспокоенность США некими сообщениями о нарушениях в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ являются вмешательством во внутренние дела России. Такое мнение в четверг журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления пресс-секретаря Госдепартамента США об обеспокоенности якобы манипуляциями результатами общероссийского голосования по поправкам в конституцию и потенциальной возможности для "президента [РФ Владимира] Путина оставаться у власти до 2036 года" является прямым вмешательством во внутренние дела России. Все утверждения о каком-то влиянии на исход голосования не то что голословны, это прямая клевета", - сказал Слуцкий.

По его словам, "не Госдепартаменту и не его пресс-секретарю решать, кто и как должен иметь возможность избираться президентом РФ". "Это должен решать российский народ, который подавляющим большинством одобрил изменения основного закона своей страны. Считаю, что подобные высказывания должны получить соответствующую оценку и по линии дипведомства, и на парламентском уровне", - резюмировал депутат.

Ортэгус заявила, что США обеспокоены сообщениями о возможных нарушениях на голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Отдельно Ортэгус отметила изменения в Конституцию РФ, "потенциально позволяющие президенту [России Владимиру] Путину оставаться у власти до 2036 года".

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает триумфом итоги голосования по поправкам к конституции. Как отметили эксперты, голосование прошло без серьезных нарушений, предельно прозрачно и легитимно. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, жалоб о нарушениях, которые требовали бы рассмотрения на заседании Центризбиркома, не поступало.