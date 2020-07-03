Объявление результатов общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Трансляция

ТАСС/Ruptly

ЦИК объявляет результаты общероссийского голосования по поправкам в конституцию.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает триумфом итоги голосования по поправкам к конституции. Как отметили эксперты, голосование прошло без серьезных нарушений, предельно прозрачно и легитимно. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, жалоб о нарушениях, которые требовали бы рассмотрения на заседании Центризбиркома, не поступало.