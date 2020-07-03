Кабмин продлил срок ликвидации Минкавказа России до 15 августа

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил срок проведения мероприятий по упразднению Министерства по делам Северного Кавказа до 15 августа. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил министерство, правопреемником которого стало Минэкономразвития. Завершить упразднение Минкавказа планировалось до 30 июня.

"В пункте 4 слова "до 30 июня 2020 года" заменить словами "до 15 августа 2020 года", - говорится в документе.

Также до 15 августа распоряжением продлен срок предоставления в Казначейство России ликвидационного баланса.