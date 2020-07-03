ОП РФ проведет общественную экспертизу законопроектов по реализации поправок в конституцию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева заявила ТАСС в пятницу, что палата проведет широкую общественную экспертизу законопроектов, которые будут разработаны для уточнения действующего законодательства в связи с вступлением в силу поправок в Конституцию РФ.

"Я понимаю, что разработкой законопроектов, вероятно, будет заниматься парламент. Наша задача заключается в своевременной и широкой общественной экспертизе этих проектов", - сказала Михеева.

Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой в пятницу попросил ее членов заняться мониторингом правотворческой деятельности. "Поскольку на этой встрече шла речь о развитии конституционных норм и их претворении в положения отраслевого законодательства, такая законотворческая деятельность начнется в ближайшее время и будет идти очень активно. Полагаю, что Общественная палата РФ наряду с другими институтами гражданского общества займется мониторингом такого законотворчества с первых дней", - отметила секретарь ОП.

По ее словам, основные темы, которые вызывают интерес Общественной палаты, "связаны с социальной защитой, обеспечением прав граждан, созданием условий для экономического роста, с гарантиями для незащищенных групп населения, в том числе и для несовершеннолетних". "Это основной набор тем, на которые мы сделаем упор", - добавила Михеева.

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева на встрече с президентом в пятницу отметила, что после изменения конституции необходимо уточнить не менее 650 законов и уставов регионов. В свою очередь еще один сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что законопроекты для реализации положений обновленной после голосования конституции "во многом уже готовы и в ближайшее время будут внесены в Госдуму".

О поправках к конституции

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ, которым установил дату вступления в силу поправок к Конституции России - 4 июля. Ранее глава государства неоднократно подчеркивал, что поправки в основной закон вступят в силу только в случае их одобрения гражданами на общероссийском голосовании.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.