Глава Кубани Кондратьев подал документы в избирком на регистрацию кандидатом в губернаторы

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подал заявление на регистрацию кандидатом на должность главы региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии в июне утвердили датой проведения голосования на выборах губернатора единый день голосования - 13 сентября.

"Сегодня подал заявление на регистрацию кандидата на должность губернатора", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Кондратьева поддержало региональное отделение "Единой России" в Краснодарском крае. В конце июня уведомления о выдвижении в качестве кандидатов и избирком подали кандидаты от КПРФ (Александр Сафронов), ЛДПР (Иван Титушкин) и "Справедливой России" (Денис Хмелевский).

В апреле 2015 года Вениамин Кондратьев приступил к исполнению обязанностей губернатора Краснодарского края после того, как прежний глава края Александр Ткачев стал министром сельского хозяйства РФ. В сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе Кондратьев набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.

В администрации Краснодарского края Кондратьев занимал различные должности с 1994 года, с 2003 по 2014 годы был заместителем главы региона. Затем работал в Управлении делами президента РФ, в марте 2015 года был назначен заместителем управляющего делами президента России. Кондратьеву 49 лет. Имеет высшее юридическое образование, кандидат юридических наук.