В Калмыкии для изменения региональной конституции создадут совет по законодательству

ЭЛИСТА, 5 июля. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков выступил с предложением внести изменения в основной закон республики - Степное Уложение. Заявление прозвучало в ходе видеообращения, посвященного празднику 100-летия автономии республики, который отмечается 5 июля. Для разработки новой редакции он предложил создать Совет по законодательству Республики Калмыкия, говорится в сообщении пресс-службы администрации республики.

"Бату Хасиков выступил с предложением внести поправки в конституцию Калмыкии - Степное Уложение (основной закон республики). Глава региона подчеркнул, что сегодня Калмыкия находится на этапе перемен", - говорится в сообщении.

"Комплексность вопросов, которые необходимо решить для развития нашей Калмыкии, требует системных изменений практически во всех сферах жизни общества. И поэтому важно, чтобы главный закон республики, наша региональная конституция - Степное Уложение, также соответствовало логике современных политических и экономических процессов", - приводит пресс-служба слова главы республики.

В пресс-службе добавили, что Хасиков предлагает создать более эффективный государственный механизм республиканской власти, а также новую модель взаимоотношений с органами федеральных структур в республике, включая и правоохранительные, судебные органы.