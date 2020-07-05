Путин уверен в важности поправки к конституции о невозможности отторжения территорий

"Это не я придумал, это в ходе работы над поправками - а их, между прочим, было почти 900 представлено, может быть, где-то [ближе] к тысяче вариантов - это сами граждане предложили и члены рабочей группы [по подготовке поправок к конституции]", - отметил глава государства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

"Момент, связанный с нерушимостью наших границ и нашей территории, с невозможностью отторжения наших территорий. Не было ничего подобного, а это должно быть", - убежден президент. Он также подчеркнул важность внесения в конституцию положений, "связанных с суверенитетом, с тем, что, как в многих странах без стеснения давно уже сделано, решения международных судебных инстанций зарубежных не могут противоречить Конституции РФ". "Некоторые вещи, которые созрели, но не были учтены в основном законе, теперь могут, а значит, должны там найти свое место. На мой взгляд, это очень важно", - указал Путин.

Он пояснил, что все эти положения "прописать нужно [в конституции], чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни". "А если в конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнять", - заявил президент.

Путин особо выделил внесение в конституцию поправок, связанных с социальной поддержкой. "Мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше, чем минимальный размер оплаты труда, и когда прожиточный минимум должен соответствовать этому МРОТ", - отметил глава государства. Он обратил внимание и на то, что в поправках к конституции "говорится о необходимости нормального функционирования пенсионной системы". "Нигде не сказано было до сих пор о том, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться. И понятно почему. Возможности не было даже. Хотя закон был, но другой закон всегда позволял корректировать предыдущий о необходимости индексации", - напомнил президент. "Но если это будет заложено в конституции страны, то уже никакое правительство в будущем не сможет этого не сделать, не сможет не индексировать", - сказал Путин.