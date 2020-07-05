Смоленский облизбирком завершил прием документов на участие в выборах губернатора

ТАСС, 5 июля. Избирательная комиссия Смоленской области в воскресенье завершила прием документов от представителей местных отделений политических партий и объединений на участие в выборах губернатора региона. На эту должность претендуют шесть человек, говорится в материалах комиссии.

Прием документов на выдвижение кандидатов проходил с 16 июня по 5 июля. В этот период, по данным облзиброкама, их подали Александр Бичаев - представитель партии "Коммунисты России", Андрей Митрофаненков от КПРФ, Ольга Калистратова от "Справедливой России", Виктор Степченков от Казачьей партии Российской Федерации, Виталий Клюкин от партии "За справедливость!", Алексей Островский от ЛДПР.

Выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября 2020 года, так как истекают полномочия действующего главы региона Алексея Островского, избранного на должность в 2015 году. По региональному законодательству кандидаты в губернаторы выдвигаются партиями - избирательными объединениями.