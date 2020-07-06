В Кремле надеются, что Турция учтет значение Святой Софии для всемирного наследия

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Кремль надеется, что турецкая сторона при принятии решения о будущем Святой Софии примет во внимание то, что это объект всемирного наследия.

"Безусловно, мы надеемся на то, что, конечно, статус аль-Софьи как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, это излюбленный мировой шедевр для туристов из всех стран, которые посещают Турцию, в том числе и для туристов, которые приезжают из России, и для которых помимо туристической ценности аль-Софья еще имеет очень глубокую сакральную духовную ценность", - отметил представитель Кремля. И повторил: "Мы, конечно, рассчитываем на то, что все это будет учитываться нашими турецкими коллегами и партнерами".

При этом Песков подчеркнул, что Кремль не может комментировать само решение Турции. "Это внутреннее дело Турецкой Республики", - пояснил он. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что на этот счет заявления уже сделали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сохранить нейтральный статус храма Святой Софии в Стамбуле, который является символом для миллионов христиан. Он обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, который является одним из величайших памятников христианской культуры.

Как заявил в понедельник журналистам Вершинин, Россия рассчитывает, что Турция при принятии решения о будущем Святой Софии будет учитывать общемировое значение этого исторического памятника.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Государственный совет Турции провел 2 июля заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является.

Святая София

Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.