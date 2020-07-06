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Путин заявил, что пока не ясно, когда страны Европы откроют свои границы для россиян

Пока не ясно, когда страны Европы откроют свои границы для россиян - Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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