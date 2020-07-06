РПЦ рассчитывает, что Турция прислушается к позиции патриарха о соборе Святой Софии

МОСКВА, 6 июля. ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) надеется, что турецкие власти прислушаются к заявлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором он призвал сохранить нейтральный музейный статус собора Святой Софии в Стамбуле. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Сегодняшнее заявление патриарха… опубликовано, конечно же, не только на русском языке, но и на многих других языках, и мы ждем какой-то реакции. Это очень серьезное заявление, очень серьезный шаг предстоятеля Русской православной церкви, который, мы очень надеемся, не останется без ответа, и будет услышан. В том числе теми, кто должен будет принимать решения", - сказал он.

По мнению Легойды, собор имеет особое значение как для христианства в целом, так и непосредственно для РПЦ. "Сейчас это музей, и попытки изменить этот нейтральный статус, о чем говорится в заявлении святейшего патриарха, они вызывают огромные опасения, поскольку они способны нарушить те хрупкие, но важные балансы, которые сегодня сложились. Это равновесие, примиряющее противоречия в обществе, как справедливо отмечает патриарх в своем заявлении, может нарушиться, если будет принято решение, о котором говорят турецкие политики", - сказал председатель синодального отдела.

Легойда отметил, что не может судить о мотивах, побудивших турецкие власти вернуться к обсуждению вопроса об изменении статуса собора. "Само решение вызывает серьезнейшие опасения, и поэтому заявление патриарха Кирилла направлено на то, чтобы не допустить этого изменения", - добавил он.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Государственный совет Турции провел 2 июля заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является.

Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.