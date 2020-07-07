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Голосование по поправкам в конституцию

Песков заявил, что тема голосования в течение нескольких дней находится в компетенции ЦИК

Представитель Кремля подчеркнул, что именно в ЦИК сформулируют рекомендации и аргументацию

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Кремль не имеет четкой позиции относительно возможности распространения практики проведения голосований в течение нескольких дней по аналогии с голосованием по правкам к конституции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Кремле нет четкой позиции на этот счет. Здесь надо ориентироваться на позицию ЦИК РФ. Рекомендации и аргументация будут формулироваться именно там", - сказал он.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в минувшую среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГолосование по поправкам в конституцию
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