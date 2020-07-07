Захарова считает, что борьба с фейками требует создания наднационального механизма

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Противодействие распространению недостоверной информации следует осуществлять на наднациональном уровне. Такое мнение выразила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-конференции на тему: "Мир глазами СМИ в 2020 году".

"Мы видим по целому ряду других стран, мы видим тенденцию противостоять фейкам на национальном качестве, а именно пакетное решение, которое тут же было принято, в частности, в Китае для противодействия фейкам, - сказала она. - В других странах этот вопрос не был так глобально решен, но так или иначе тоже это обсуждение ведется".

По словам дипломата, пока рано давать оценку эффективности этим мерам, потому что в каждой стране есть своя специфика. "Но все-таки, мне кажется, нужен какой-то наднациональный механизм, о чем мы много говорили. Но еще раз говорю, что это проблема, к которой только предстоит подступиться", - добавила Захарова.

Она обратила внимание на то, что пандемия показала очевидность того, что в сферах, касающихся здравоохранения и глобальных проблем, такая работа имеет первостепенную важность.