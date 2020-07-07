Лавров по телефону обсудил с главой МИД ФРГ оказание гуманитарной помощи сирийцам

МОСКВА 7 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас во вторник по телефону обсудили оказание гуманитарной помощи гражданам Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались актуальные темы ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии и вокруг нее, - отметили в министерстве. - Были рассмотрены насущные задачи оказания гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории страны без политизации, дискриминации и выдвижения предварительных условий".

"В конкретном плане состоялся развернутый обмен мнениями о проходящих в СБ ООН дискуссиях относительно перспектив трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи в Сирии", - добавили в российском дипведомстве.

Лавров обратил внимание германского коллеги на то, что все гуманитарные операции должны согласовываться с Дамаском. Российский министр также указал на отрицательное влияние еэсовских и американских санкций против Сирии, которые продолжают действовать, несмотря на призыв генсека ООН Антониу Гутерриша.

"Собеседники выразили мнение о безальтернативности политического процесса урегулирования сирийского кризиса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - продолжили в МИД РФ.

Стороны также обсудили отношения РФ с ЕС в свете председательства ФРГ в Евросоюзе и график предстоящих контактов.