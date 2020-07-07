Шестерых человек зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы главы Калужской области

ТАСС, 7 июля. Избирательная комиссия Калужской области зарегистрировала шестерых человек в качестве претендентов на должность главы региона. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального избиркома.

"Закончилось выдвижение на должность губернатора Калужской области. В Избирательную комиссию Калужской области представили документы шесть кандидатов", - говорится в сообщении.

Ранее документы для регистрации в избирком подали врио главы Калужской области Владислав Шапша (выдвинут от партии "Единая Россия"), профсоюзный лидер Александр Абросимов (Коммунистическая партия социальной справедливости), секретарь регионального отделения партии "Справедливая Россия" Надежда Ефремова.

Как отмечается на сайте избиркома, позднее в качестве кандидатов были зарегистрированы начальник управления по работе с персоналом транспортной компании "СТ-Групп" Елена Ефанова, выдвинутая от регионального отделения всероссийской политической партии "Партия Роста", первый секретарь калужского обкома КПРФ Николай Яшкин и координатор обнинского отделения ЛДПР Степан Опарышев.

Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября 2020 года. В феврале в отставку ушел Анатолий Артамонов, возглавлявший регион почти 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы области президент России Владимир Путин назначил мэра Обнинска Владислава Шапшу.