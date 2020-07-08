Губернатор Пензенской области подал документы на участие в выборах главы региона

ПЕНЗА, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подал в среду в областную избирательную комиссию документы для участия в выборах главы региона, которые назначены на 13 сентября, передает корреспондент ТАСС из облизбиркома.

"Документы поступили в 10:30", - отметил зампредседателя облизбиркома Алексей Климухин.

Белозерцев стал вторым кандидатом в губернаторы, подавшим документы в избирком. Ранее это сделал кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания региона Александр Васильев.

По состоянию на 8 июля, политические партии выдвинули четырех кандидатов для участия в выборах губернатора Пензенской области. Это Иван Белозерцев ("Единая Россия"), Александр Васильев (ЛДПР), Анна Очкина ("Справедливая Россия") и Олег Шаляпин (КПРФ). Помимо выборов главы региона, 13 сентября состоятся довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию", на работу в аппарат правительства РФ.

Полномочия Белозерцева на посту губернатора истекают в сентябре 2020 года. 25 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 13 сентября 2015 года Белозерцев одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей. 21 сентября того же года Иван Белозерцев официально вступил в должность губернатора Пензенской области.