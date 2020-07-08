СПЧ считает необходимым урегулировать возможность проведения заочных съездов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на фоне сохраняющихся ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции считает необходимым уточнить порядок выдвижения кандидатов на выборах, в частности, урегулировать возможность проведения заочных съездов, конференций, собраний и других мероприятий. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Совета "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина".

Совет констатирует, что эпидемическая ситуация внесла определенные коррективы в реализацию избирательных прав граждан, появились новые формы и методы участия в электоральных процедурах. Отмечается, что новеллы не должны ставить под сомнение либо умалять основополагающие принципы проведения демократических процедур (всеобщие, свободные, открытые, гласные, несфальсифицированные выборы при тайном голосовании и равенстве участников).

"По мнению Совета, необходимо уточнить < …> порядок осуществления мероприятий по выдвижению кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями, в том числе допустимость проведения заочных съездов, конференций, собраний и других мероприятий", - говорится в докладе.

Организаторам выборов СПЧ также рекомендует активизировать работу общественных советов при избирательных комиссиях с акцентом в своей работе на новеллах в предстоящих процедурах, открыв дополнительные возможности для общественных контролеров в вопросах наблюдения при голосовании, расширения гласности и открытости всех процедур.