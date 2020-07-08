Дума намерена принять проект о признании отчуждения территорий экстремизмом до 23 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума до конца весенней сессии во всех трех чтениях рассмотрит законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму. Об этом в среду журналистам сообщил председатель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам заседания Совета Госдумы.

"Мы его своим решением постановили рассмотреть 14 июля в первом чтении. Второе чтение - 21 июля, третье чтение - 23 июля. То есть, до конца весенней сессии мы намерены его принять во всех трех чтениях", - сказал Пискарев.

"Мы считаем, что надо [действовать] именно так, поскольку это первый законопроект, который направлен на развитие обновленной конституции", - продолжил парламентарий. По его словам, "призывы изменить территорию будут признаваться согласно законопроекту экстремистской деятельностью". Сама инициатива, подчеркнул он, направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

Законопроект о внесении изменений в закон "О противодействии экстремистской деятельности" был внесен в Госдуму в среду сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в основной закон, главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и его коллегой из Совета Федерации Андреем Клишасом. Предлагается уточнить, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

"Это первый законопроект, который вытекает прямо из конституции. Таких проектов много, эта тема у нас широко обсуждалась <…> Из этой поправки вытекает норма, она наиболее подготовлена, она наименьшее вызывает количество дискуссий как в обществе, так и среди специалистов, именно поэтому мы внесли ее", - пояснил журналистам Крашенинников после заседания Совета Думы.