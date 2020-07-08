Россия поддержала кандидата от Африки на должность спецпосланника ООН в Ливии

ООН, 8 июля. /ТАСС/. Россия не видит объективных причин для задержки назначения спецпредставителя генсека ООН по Ливии и считает, что эту должность должен занять африканский представитель. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

"К сожалению, ситуация дополнительно усложняется из-за отставки господина [Гасана] Саламе, - сказал он. - Офис специального представителя генерального секретаря в Ливии остается вакантным уже на протяжении четырех месяцев". Как указал постпред, такая ситуация "подрывает усилия, направленные на достижение мира в Ливии".

"Считаем, что авторитет и влияние Африканского союза делают выбор африканского представителя на должность главы миссии логичным и практичным, - подчеркнул Небензя. - Мы знаем, что Африка представила на данную должность сильного кандидата. В связи с этим призываем генерального секретаря предпринять решительные шаги для назначения нового спецпредставителя в Ливии, не видим объективных причин для задержки его или ее назначения".

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "назначение нового специального представителя крайне способствовало бы усилиям миссии". "Рассчитываю, что Совет Безопасности ускорит этот процесс", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что на должность спецпредставителя предлагались кандидатуры и министра иностранных дел Алжира, и бывшего главы МИД Ганы, но США отказались поддержать их. Министр обратил внимание, что исполняющим обязанности спецпосланника по Ливии сейчас является гражданка США Стефани Уильямс. В связи с этим он выразил надежду, что США перестанут "держать за руки" секретариат ООН, препятствуя назначению спецпредставителя в расчете на то, что их соотечественница будет решать какие-то "непонятные" задачи.