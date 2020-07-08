Антонов: российские ведомства сделают необходимые шаги в связи с выходом США из ДОН

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Министерство обороны России и другие заинтересованные ведомства сделают необходимые шаги в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром за национальный интерес.

"Я хочу сказать, что это очень серьезный шаг со стороны США. И я уверен, что министр обороны и другие заинтересованные ведомства предпримут в конечном счете необходимые шаги, чтобы защитить национальные интересы нашей родины", - сказал он.

Антонов подчеркнул также, что США, по сути, отказались продемонстрировать политическую волю к решению вопросов вокруг ДОН, решив выйти из договора.