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Выход США из Договора по открытому небу

Антонов: российские ведомства сделают необходимые шаги в связи с выходом США из ДОН

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Министерство обороны России и другие заинтересованные ведомства сделают необходимые шаги в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром за национальный интерес.

"Я хочу сказать, что это очень серьезный шаг со стороны США. И я уверен, что министр обороны и другие заинтересованные ведомства предпримут в конечном счете необходимые шаги, чтобы защитить национальные интересы нашей родины", - сказал он.

Антонов подчеркнул также, что США, по сути, отказались продемонстрировать политическую волю к решению вопросов вокруг ДОН, решив выйти из договора.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичВыход США из Договора по открытому небу
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