Посол РФ: от США пока нет позитивной реакции на идею обмена гарантиями о невмешательстве

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Россия пока не получила от США позитивной реакции на свое предложение об обмене гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов.

"Список проблем (в отношениях между двумя странами - прим. ТАСС) длинный. Мы выступаем за их урегулирование. Это позволило бы расчистить площадку для "строительных работ" по восстановлению российско-американских связей", - сказал посол. Его слова приводятся в Facebook российской дипмиссии.

"Давно предлагаем обменяться письмами с обязательствами по невмешательству во внутренние дела друг друга по образцу обмена личными нотами между Франклином Рузвельтом и Максимом Литвиновым при восстановлении дипотношений в 1933 году. К слову, в те годы на этом настаивал Вашингтон. Мы готовы вновь предоставить такие гарантии и даже направили 7 июня 2018 года проект такого письма в Госдепартамент, но позитивной реакции пока не увидели", - добавил Антонов.